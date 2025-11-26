بعثة شباب بلوزداد تصل الكونغو تحسّبا لمواجهة أوتوهو في كأس الكونفدرالية

وصلت بعثة شباب بلوزداد إلى مطار مايا مايا الدولي بجمهورية الكونغو برازافيل، بعد رحلة استغرقت 6 ساعات. تحسبًا لمواجهة نادي أوتوهو الكونغولي ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وكان في استقبال بعثة الشباب سفير الجزائر بجمهورية الكونغو برازافيل، رياش عز الدين، الذي قدم تشجيعاته وحفز اللاعبين قبل المباراة المقبلة.

ويطمح شباب بلوزداد لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة لتعزيز موقعه في ترتيب المجموعة ومواصلة المنافسة على التأهل إلى الدور القادم.