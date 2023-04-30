بعثة شباب بلوزداد تعود إلى أرض الوطن

وصلت بعثة فريق شباب بلوزداد، صباح اليوم الأحد، إلى أرض الوطن، عائدة من جنوب إفريقيا، بعد مواجهة صان داونز.

وأعلنت إدارة النادي البلوزدادي، عبر صفحتها الرسمية على “فايس بوك”، وصول بعثة الفريق إلى مطار “هواري بومدين” بالعاصمة.

وعاد المدرب نبيل الكوكي، وأشباله، محملين بخيبة أمل كبيرة، بعد اقصائهم من رابطة أبطال إفريقيا، التي كانت تعتبر الهدف الرئيسي للفريق هذا الموسم.

يذكر أن شباب بلوزداد، انهزم في مباراة الذهاب بالجزائر، أمام صان داونز، برباعية مقابل هدف، كما تلقى هزيمة ثانية، في لقاء الاياب، بثنائية لهدف.