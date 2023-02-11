بعثة شباب بلوزداد تعود لأرض الوطن بعد الفوز على الزمالك

عادت بعثة فريق شباب بلوزداد، اليوم السبت، إلى أرض الوطن، قادمة من مصر، بعد قوزها على الزمالك بهدف دون رد.

وكشفت الصفحة الرسمية للشباب، عن وصول بعثة الفريق إلى أرض الوطن منتصف نهار اليوم السبت.

كما برمج الطاقم الفني بقيادة المدرب نبيل الكوكي، عودة التعداد إلى التدريبات الجماعية يوم غد الأحد، لتحضير مباراة الكأس أمام مولودية العلمة.

يذكر أن شباب بلوزداد، فاز بنتيجة هدف دون رد، على الزمالك المصري، في الجولة الأولى من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.