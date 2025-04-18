بعثة شباب قسنطينة تصل المغرب

وصلت بعثة فريق شباب قسنطينة،مساء اليوم الجمعة، إلى مدينة وجدة المغربية تحسبا لمواجهة نهضة بركان، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية لكرة القدم.

وسيواجه شباب قسنطينة منافسه نهضة بركان، الأحد المقبل، بداية من الساعة الثامنة مساء (20:00 سا). قبل لقاء العودة الذي سيجرى بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.

ويسعى المدرب خير الدين مضوي ولاعبوه للعودة بالفوز أو التعادل على الأقل، للعب لقاء العودة بكل أريحية.

وحسب الصفحة الرسمية لفريق شباب قسنطينة، حطت بعثة الفريق بمطار وجدة المغربي. وتوجهت براً إلى مدينة السعيدية التي ستقيم فيها إلى غاية يوم المواجهة الحاسمة.

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