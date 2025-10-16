بعثة شبيبة القبائل تحل بتونس تحسبا لمواجهة النادي المنستيري

حطت بعثة فريق شبيبة القبائل، سهرة أمس الأربعاء، رحالها بتونس، تحسبا لمباراتها المقبلة ضمن رابطة أبطال إفريقيا، في مواجهة النادي المنستيري.

وحظي فريق شبيبة القبائل، فور وصوله إلى مطار قرطاج بتونس، باستقبال من طرف السفير الجزائري، وممثلين عن النادي المنستيري.

ومن المقرر أن يخوض ممثل الجزائر، آخر حصة تدريبية له، أمسية اليوم الخميس، بملعب “الطيب المهيري”، قبل مواجهة النادي المنستيري.

يذكر أن المباراة التي ستجمع شبيبة القبائل، بالنادي المنستيري، والقمررة يوم غد الجمعة، بملعب “الطيب المهيري”، تدخل ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني من رابطة أبطال إفريقيا.