بعثة شبيبة القبائل تشد الرحال إلى تونس

غادرت بعثة فريق شبيبة القبائل، صباح اليوم الثلاثاء، أرض الوطن باتجاه الجارة تونس، لخوض التربص الصيفي الثاني للفريق.

ونشرت إدارة شبيبة القبائل، عبر الصفحة الرسمية للفريق، صور اللاعبين، خلال تواجدهم بمطار “هواري بومدين” تحسبا لمغادرتهم أرض الوطن.

كما أوضح ذات المصدر، بان هذا التربص الثاني للفريق، سيكون بمدينة عين الدراهم التونسية، وسيدوم لمدة 12 يوم.

ومن المقرر أن يخوص فريق شبيبة القبائل، مباريات ودية خلال تربصه بتونس، كآخر تحضيرات الفريق تحسبا لانطلاق الموسم الجديد للبطولة المحترفة.