بعثة شبيبة القبائل تشد الرحال نحو انغولا تحسبا لمواجهة اتليتكو بيترو

تنقل وفد شبيبة القبائل، اليوم الأربعاء، للعاصمة الأنغولية لوندا، تحسبا لمواجهة نادي اتليتكو بيترو المحلي، برسم الجولة الأولى لرابطة أبطال إفريقيا.

وحسب بيان الصفحة الرسمية للجياسكا عبر الفايسبوك، فإن موعد إقلاع الرحلة نحو الأراضي الأنغولية كان على الساعة 11.00 صباحا.

ومن المرتقب، أن يكون موعد الوصول للأراضي الأنغولية بداية من الساعة، 17.40 مساءً.

للإشارة، ستواجه الشبيبة اتليتكو بيترو لواندا، برسم الجولة الأولى للمجموعة الأولى لرابطة الأبطال، السبت المقبل بداية من الساعة 14.00 زوالا.