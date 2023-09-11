بعثة “لياسما” تغادر نحو الأراضي السعودية تحسبا لمواجهة السوبر

شدت بعثت نادي إتحاد العاصمة، ظهيرة اليوم الإثنين، الرحال نحو الاراضي السعودية تحسبا لخوض مواجهة السوبر الإفريقي ضد الأهلي المصري.

وذلك يوم الجمعة في ملعب الملك فهد بمدينة الطائف، بداية من الساعة 19.00 بالتوقيت المحلي.

ورافق رئيس مجلس الإدارة سيد أحمد أعراب تشكيلة الفريق، لتحفيزهم على تأدية مباراة في المستوى للتتويج القاري الثاني في تاريخ النادي.

ومن جهتهم، قام الأنصار بتوديع اللاعبين قبل مغادرتهم ملعب بولوغين متوجهين نحو مطار هواري بومدين.