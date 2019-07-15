بعثة مؤطري الحج تنطلق إلى البقاع المقدسة

انطلقت اليوم الاثنين، أول رحلات الحجاج إلى البقاع المقدسة، وعلى متنها 350 حاج وحاجة.

وحسب ما جاء في الصفحة الرسمية للجوية الجزائرية، فقد انتقلت اليوم بعثة المؤطرين الى البقاع المقدسة.

للتذكير فقد كشف سفير المملكة العربية السعودية لدى الجزائر، عبد العزيز بن ابراهيم العميريني، أنه تم تسجيل 36 ألف و800 حاج جزائري هذه السنة.

وسيتنقل حجاج الجزائر تباعا الى المشاعر المقدسة، عبر عدة شركات طيران، من بينها الخطوط الجوية السعودية، التي ستنطلق أولى رحلاتها باتجاه المدينة المنورة اليوم، وتستمر لغاية يوم 6 أوت المقبل.