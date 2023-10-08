بعثة منتخب الرأس الأخضر تحل بالجزائر

حطت بعثة منتخب الرأس الأخضر، سهرة أمس السبت، رحالها بأرض الوطن، تحسبا لخوض مباراتهم الودية أمام الخضر.

ووصلت بعثة منتخب الرأس الأخضر، إلى الجزائر عبر مطار قسنطينة، أين حظيت باستقبال رسمي من السلطات المحلية، وممثلي الفاف.

وسيخوض منتخب الرأس الأخضر، آخر تحضيراته بالجزائر، قبل موعد المباراة التحضيرية التي ستجمعهم بالخضر.

يذكر أن مباراة المنتخب الوطني، ومنتخب الرأس الأخضر، مقررة يوم 12 اكتوبر الجاري، بملعب “الشهيد حملاوي” بقسنطينة.