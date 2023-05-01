بعثة منتخب جنوب السودان تُغادر نحو بلادها بعد قرار إقصائها من الكاف

غادرت بعثة منتخب جنوب السودان، اليوم الإثنين، مقر إقامتها بفندق رويال إليزا بعنابة، بعد قرار الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، إقصائها من المشاركة في كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة.

ونشرت الصفحة الرسمية للجنة المنظمة لكان أقل من 17 سنة، COCAN، عبر الفايسبوك، صوراً للحظة مغادرة المنتخب الجنوب السوداني، مقر إقامته بفندق رويال إليزا.

وذلك بعد إعلان الكاف، أمس الأحد، إقصاء منتخب جنوب السودان، من “كان أقل من 17 سنة”، بسبب تزوير أعمار 4 لاعبين، اللذين كانوا بصدد المشاركة في كان الناشئين التي تحتضنها الجزائر.