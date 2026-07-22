بعثة مولودية الجزائر تتنقل إلى النمسا لخوض تربصها الصيفي

غادرت بعثة فريق مولودية الجزائر، اليوم الأربعاء، أرض الوطن، باتجاه النمسا، لخوض التربص الصيفي للفريق.

ووسجل تعداد العميد تواجدهم صباح اليوم الأرباء، بمطار “هواري بومدين”، قبل انطلاق رحلتهم في تمالم العاشرة صباحا، إلى النمسا.

كما ضم تعداد العميد المعني بهذه السفرية، 28 لاعبا، بما فيهم المستقدمين الجدد، بالإضافة للطاقم الفني، يتقدمهم المدرب خالد بن يحي.

وتعول إدارة مولودية الجزائر، كثيرا على تربص النمسا، من أجل ضمان الجاهزية التامة للفريق، تحسبا لانطلاق الموسم الكروي الجديد.