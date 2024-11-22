بعثة مولودية الجزائر تشد رحالها إلى الكونغو تحسبا لمواجهة تيبي مازمبي

غادرت بعثة فريق مولودية الجزائر، صباح اليوم الجمعة، أرض الوطن، باتجاه الكونغو، لمبارشة مغامرتها ضمن دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

وسجل تعداد فريق مولودية الجزائر، تواجده منذ الساعات الأولى من نهار اليوم الجمعة، بمطار “هواري بومدين”، إلى جانب الطاقمين الإدارة، والفني للفريق.

ويأتي تنقل بعثة العميد، إلى الكونغو، من أجل خوض المباراة الأولى له ضمن دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا، والتي ستجمعهم بفريق تيبي مازمبي.