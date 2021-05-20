بعثة مولودية الجزائر تشد رحالها إلى المغرب

غادرة بعثة فريق مولودية الجزائر اليوم الخميس، أرض الوطن، باتجاه المغرب، تحسبا لخوض مباراة العودة أمام الوداد البيضاوي.

انطلقت بعثة المولودية صباح اليوم، من مطار هواري بومدين، عبر رحلة خاصة، تابعة للخطوط الجوية الجزائرية.

وسيواجه العميد، فريق الوداد البيضاوي المغربي، على ملعب هذا الأخير، يوم السبت المقبل، انطلاقا من الساعة الخامسة مساء، ضمن مباراة العودة من لربع نهائي رابطة الأبطال.

يذكر أن مباراة الذهاب التي جمعت مولودية الجزائر، بالوداد المغربي، والي جرن بملعب “5 جويلية” انمتهت بالتعادل الايجابي 1-1.