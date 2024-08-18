بعثة مولودية وهران تحل بتركيا لاستكمال تحضيراتها الصيفية

سجلت بعثة فريق مولودية وهران، وصولها صباح اليوم الأحد، إلى تركيا، لاستكمال تحضيراتها الصيفية تحسبا للموسم الكروي الجديد.

وسيجري فريق مولودية وهران، تربصه الصيفي الثالث، بمدينة “ازميت” التركية، حسب الصفحة الرسمية للفريق على “فايس بوك”.

ومن المقرر أن يخوض أشبال المدرب يوسف بوزيدي، 5 مباريات تحضيرية، خلال تربصهم بتركيا.

ويعول المدرب يوسف بوزيدي، على تربص تركيا، من أجل وضع لاعبيه في أتم الجاهزية، تحسبا لانطلاق الموسم الكروي الجديد.