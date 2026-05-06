بعثة نادي الزمالك تحل بالجزائر تحسبا لمواجهة اتحاد العاصمة

وصلت بعثة نادي الزمالك المصري، اليوم الأربعاء، إلى الجزائر، تحسبا لخوض مباراة ذهاب كأس الكونفدرالية، ضد اتحاد العاصمة.

وسجلت بعثة نادي الزمالك، نزولها بمطار “هواري بومدين” بالعاصمة، بعد رحلة استغرقت حوالي 4 ساعات.

وحظي وفد النادي المصري، باستقبال مسؤولي اتحاد العاصمة، قبل تنقلهم إلى مقر اقامتهم بالجزائر.

يذكر أن مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، والتي ستجمع نادي الزمالك المصري، بمضيفه اتحاد العاصمة، مقررة يوم السبت المقبل، بملعب “5 جويلية”.