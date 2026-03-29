بعثة “الخضر” تقف دقيقة صمت ترحّمًا على رئيس الجمهورية الأسبق الراحل اليامين زروال

قامت بعثة المنتخب الوطني الجزائري، مساء اليوم الأحد، بالوقوف دقيقة صمت ترحّمًا على روح رئيس الجمهورية الأسبق المجاهد اليامين زروال، وذلك قبل انطلاق الحصة التدريبية المبرمجة ضمن تربص تورينو.

وجاءت هذه المبادرة في أجواء مهيبة طبعها التأثر والخشوع، عبّر اللاعبون وأعضاء الطاقم الفني من خلالها عن عميق حزنهم لرحيل أحد أبرز رجالات الدولة الجزائرية، الذي ترك بصمة خالدة في تاريخ البلاد.

وتؤكد هذه الوقفة الرمزية روح التضامن والانتماء التي يتميّز بها المنتخب الوطني، وحرصه على مشاركة الشعب الجزائري في مختلف المناسبات الوطنية، خاصة تلك التي تستدعي استحضار رموز الوطن والتعبير عن الوفاء لتضحياتهم.

بعدها، استأنف “الخضر” برنامجهم التحضيري، في إطار الاستعداد للمباراة القادمة التي تجمع الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش ولاعبيه بمنتخب أوروغواي يوم الثلاثاء، وسط تركيز كبير من الطاقم الفني واللاعبين لتحقيق الجاهزية المطلوبة.