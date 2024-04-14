بعثوا رسائل تهديد.. قراصنة إيرانيون يخترقون رادارات الكيان الصهيوني

ذكرت وسائل إعلام صهيونية، اليوم الأحد، أن مجموعة قرصنة إيرانية إخترقت أنظمة الرادار الإسرائيلية. وأرسلت مئات الآلاف من رسائل التهديد النصية إلى المواطنين الإسرائيليين.

وزعمت المجموعة التي تحمل اسم “حنظلة”، أنها إخترقت أنظمة الرادار الإسرائيلية، وأرسلت 500 ألف رسالة نصية إلى مواطنين إسرائيليين. وحذرتهم من أنه، “أمامكم بضع ساعات فقط لإصلاح الأنظمة”، وفقا لصحيفة “جيروزاليم بوست”.

وفي أعقاب تصاعد التوترات بشأن هجوم إيراني محتمل على إسرائيل، نشر “حنظلة” بيانا على شبكات التواصل الاجتماعي، أكد فيه أنهم اخترقوا دفاعات الرادار الإسرائيلية. وكان الإعلان، الذي تمت مشاركته عبر “تلغرام” ناجحا. مما قد يقوّض الأمن القومي الإسرائيلي، وكرر المهاجمون في رسالتهم: “أمامكم بضع ساعات فقط لإصلاح أنظمة الرادار”.

علاوة على ذلك، فإن مجموعة “حنظلة” تزعم أنها أرسلت 500 ألف رسالة نصية إلى المواطنين الإسرائيليين، تحثهم فيها على معارضة حكومتهم ودعم إيران. وشملت هذه الرسائل أيضا تهديدات لإسرائيل.

وذكرت الرسائل الموجهة للإسرائيليين: “سيدفع الناس ثمن جرائم وحماقات قادتكم، ليس هناك شك في أن قادتكم سوف يندمون على هذه المغامرات الحمقاء. إخلوا المدن لعلكم تواجهون ضررا أقل! ولا تترددوا ولا تناموا، فإن فرصة الهروب أقل من10 ثواني، وربما يتم اختيار مدينتكم لقصفها”.

ومن المعروف أن مجموعة “حنظلة” تستهدف المصالح الإسرائيلية، وفي الماضي، شنت هجمات إلكترونية على مواقع حكومية ومواقع خاصة بالقطاع الخاص.