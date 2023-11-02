بعث الشركات المتوقفة.. شركة “جوماغرو” تشرع في التجارب

باشرت المؤسسة العمومية الاقتصادية جوماقرو JUMAGRO، وهي ثمرة شراكة بين مجمع أغروديف وشركة مدار القابضة. والمتخصصة في تحويل الخضر والفواكه وزيت الزيتون البكر بالطاهير (جيجل)، تجارب إنتاج زيت الزيتون البكر. وهذا ضمن إعادة بعث وإحياء الشركات والمؤسسات المتوقفة، حسبما أكده بيان لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني.

وجاء في البيان ذاته، “في إطار إعادة بعث وإحياء الشركات والمؤسسات المتوقفة وبعد الزيارة التي قادت وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني إلى ولاية جيجل”. و”التعليمات الصارمة للوزير بخصوص إعادة بعث نشاط الشركات المتوقفة”. “شرعت اليوم 1 نوفمبر 2023 المؤسسة العمومية الاقتصادية جوماقرو JUMAGRO المتخصصة في تحويل الخضر والفواكه وزيت الزيتون البكر بولاية جيجل ببلدية الطاهير تجارب إنتاج زيت الزيتون البكر”.

وانطلقت التجارب بقدرة إنتاج 500 قارورة في الساعة، وهذا بحضور فنيين إيطاليين وتقنيين من شركة CLEMENTE SRL”. لافتا البيان ذاته إلى أن جوماغرو التي تعد نموذج عن الشراكة العمومية -العمومية كانت متوقفة عن النشاط منذ سنة 2016.

ويأتي إعادة بعث هذه الشركة -تضيف الوزارة – ضمن إستراتيجية إحياء نشاط الوحدات المتوقفة التي اعتبرها وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني “أولوية من أولويات القطاع التي تساهم في خلق مناصب شغل وتحقيق الاكتفاء الذاتي”.