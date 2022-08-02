قناة النهار بعث خطوط بحرية جديدة تجارية وأخرى لنقل المسافرين..قرارات ناجعة بقلم قناة النهار نشر في 02 أوت 2022 - 16:45 شارك غرِّد أرسل 27 0 بعث خطوط بحرية جديدة تجارية وأخرى لنقل المسافرين..قرارات ناجعة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/wr8ei اقرأ أيضا البليدة: انقطاع التيار الكهربائي يكبد التجار خسائر كبيرة..الخدامة خالصين والمدخول ماكاش قناة النهار 19 جويلية "مدوار :"أكثر من 200 مليار في الخزينة ملك للنوادي ولازم اللاعبين يدّو أموالهم قناة النهار 16 جويلية وهران : الشواطئ الصخرية .. خـ ـطـر يتربص بزائريها قناة النهار 14 جويلية حماية مدنية: استراتيجية مدروسة لإطفاء الحرائق تجنبا لما حدث مع الجارة تونس قناة النهار 22 جويلية النعامة: تجربة انتاج الكهرباء بالالواح الشمسية يصنف في المرتبة الاولى عالميا من حيث القدرة الانتاجية قناة النهار 13 جويلية مديرية توزيع الكهرباء ببولوغين تدعو زبائنها لتسديد 500 مليار سنتيم كمستحقات متراكمة قناة النهار 21 جويلية دفاع الـمرحوم جمال بن اسماعيل: أصدقاء جمال من بين المتهمين في قضية مقتله قناة النهار 19 جويلية "صاحبة المرتبة الأولى وطنيا : "هذا العام وحدو..فرحة كبيرة و ماتتوصفش قناة النهار 16 جويلية صريح جدا: لهذا السبب لا يبتسم الجزائري كثيرا .. قناة النهار 23 جويلية الشيخ عمر عبد الكافي: أهل الصعيد كاهل الجزائر تظهر على ملامحهم الجدية قناة النهار 13 جويلية