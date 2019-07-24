بعث مشروع البكالوريا المهنية قريبا

قررت الحكومة خلال اجتماعها اليوم برئاسة الوزير الأول، نور الدين بدوي، بعث مشروع انشاء البكالوريا المهنية على غرار ما هو معمول به عالميا.

على أن تتولى لجنة قطاعية مشتركة تضم قطاعات التكوين المهني والتربية الوطنية والتعليم العالي التفكير في وضع آليات تجسيد هذا المقترح بصفة تدريجية.

وأكد الوزير الأول، على مكانة التكوين ولتعليم المهنيين على المستوى العالمي، لما له من دور في التنمية الاقتصادية والتكفل باحتياجات المؤسسة الحديثة من يد عاملة مكونة ومؤهلة.

وبالتالي أشار إلى ضرورة تكييف منظومتنا التكوينية بما يتماشى والمعايير العالمية في هذا المجال، داعيا جميع القطاعات على أن تتبنى نظرة جديدة لعملية التكوين في الرفع من آداء المؤسسات التي تشرف عليها ومردوديتها.