أعلن والي ولاية الجزائر عبد الخالق صيودة، عن بعث مشروع تهيئة قاعة “الموڨار” بالعاصمة.

وقال صيودة، ان القرار جاء بعد أن تمّ رفع كل العوائق والإشكالات التي كانت قائمة بخصوصه.

وقام صبيحة اليوم الخميس ، والي صيودة رفقة وزير الإتصال وزير الثقافة بالنيابة الناطق الرسمي للحكومة، والمدير العام لمجمع السياحة، الفندقة والحمامات المعدنية ممثلا لوزير السياحة والصناعات التقليدية بزيارة عمل وتفقد لمعاينة وتيرة الأشغال ونوعيتها بمشروع إعادة تهيئة وتأهيل فندق “السفير” ببلدية الجزائر الوسطى، المقاطعة الإدارية لسيدي أمحمد.

في هذا الصدد، تحدث الوالي عن أهمية المشروع الذي يندرج في إطار برنامج إعادة الإعتبار لعمران العاصمة وتعزيز حظيرتها الفندقية بما يرمي إلى إنعاش قطاع السياحة بالولاية.

يُذكر أن مشروع إعادة تهيئة فندق “السفير” سيعرف عملية تهيئة وصيانة لكافة مرافقه، وهذا بإستخدام تقنيات بناء جديدة تواكب المعايير العالمية المعتمدة في المجال.