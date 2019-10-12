بعث مشروع صناعة سيارات سوزوكي بالجزائر قريبا

استقبلت وزيرة الصناعة، جميلة تمزيرت ، وفداً يابانياً برئاسة سفير اليابان بالجزائر، وممثلي وزارة الخارجية اليابانية وكبار مسؤولي سوزوكي بالبلدين.

خلال المقابلة، أشارت وزيرة الصناعة والمناجم إلى أن العلاقات الصناعية والدبلوماسية بين الجزائر واليابان قوية وجيدة.

وأعربت تمزيرت عن رغبتها في تعزيزها وخاصة في مجال صناعة السيارات ومشروع سوزوكي بالجزائر.

وأبدى الجانب الياباني استعداده لتطوير مشاريع استثمارية بالجزائر، بما في ذلك صناعة السيارات، مع التكامل المستمر والتوجه نحو التصدير.

وأوضحت SUZIKI أن هذا المشروع يجذب انتباه مجتمع الأعمال اليابانيين.

وأكد اهتمامه بتجسيد المشروع الذي له أهمية على المستوى الاقليمي من حيث خلق فرص العمل، ونقل التكنولوجيا، تشجيع التعاقد والتصدير.

ورحبت الوزيرة بالتزامات الشركة فيما يخص مجال المناولة والتصدير، واتفق الطرفان على العمل سويا من أجل انجاز وتجسيد هذا المشروع.