بعث وتدشين عدة مرافق عمومية ومؤسسات تربوية 5 جويلية المقبل بغليزان

ستكون ولاية غليزان على موعد مع بعث وتدشين عدة مرافق عمومية ومؤسسات تربوية، بمناسبة تخليد الذكرى57 لعيدي الإستقلال والشباب.

وحسب ما ذكرته الولاية، فمن شأن هذه المؤسسات تخفيف الضغط وتقديم خدمة عمومية حسنة.

حيث سيتم ببلديــــــة الحمادنـــة تدشين وتسمية المدرسة الإبتدائية نوع ” د ” بالحمادنة بوركبة، بإسم الشهيد سليمان الطاهر.

أما ببلدية وادي الجمعــة، فسيتمتدشين وتسمية المتوسطة قاعدة 06، بإسم الشهيد بن عبو محمد بالمجمع الثانوي الشط.

وببلدية يلل، سيتم تدشين مقر المفتشية الاقليمية للتجارة، أما بلدية بن داود، فسيتم وضع حجر الأساس لإنجاز عيادة متعددة الخدمات.

وببلدية مديونة، سيتم تدشين مكتب بريد بتامجت بعد إعادة تأهيله.