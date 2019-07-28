بعجي أبو الفضل يستقيل ويرفض تعيينه مستشارا لدى جميعي

أعلن القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، عن استقالته من المنصب الذي تقرر تعيينه فيه، منذ يومين، كمستشار لدى الأمين العام للأفلان محمد جميعي.

وقال أبو الفضل بعجي في نص رسالة استقالة نشرها على نطاق واسع، إنه يرفض تولي منصب مستشار مكلف بمهمة لدى الأمين العام للحزب، وهو القرار الذي جاء في أعقاب انعقاد اللجنة المركزية للأفلان نهاية الأسبوع الماضي.

وبرر صاحب الاستقالة قراره بكون تعيينه جاء من دون استشارته القبلية، وأيضا من دون معرفته وموافقته أثناء عرض القرار للتصويت.

ووصف بعجي التعيينات الأخيرة التي أقرّها جميعي بأنها تشبه أساليب وسلوكات اتبعها في وقت سابق الأمين العام السابق للأفلان جمال ولد عباس، وهو ما اعتبره بعجي بأنه خرق لقوانين الحزب العتيد وتهميش للكفاءات.

وجاءت هذه الاستقالة، تزامنا مع أنباء تحدثت عن انسحاب الأمين العام لاتحاد الفلاحين محمد عليوي من لجنة العقلاء التي نصبها قبل أيام جميعي.