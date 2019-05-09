بعجي ابو الفضل: “التصريحات المستفزة لبوشارب ستزيحه من كرسي البرلمان والأفلان”

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بعجي ابو الفضل: “التصريحات المستفزة لبوشارب ستزيحه من كرسي البرلمان والأفلان”
بقلم نسرين محفوف

صرح القيادي بحزب جبهة التحرير الوطني، بعجي ابو الفضل، أن التصريحات المستفزة لمعاذ بوشارب ستزيحه من كرسي البرلمان والأفلان.

وأورد في تصريح لـ “النهار”، اليوم الخميس، أن الطريقة التي جاء بها بوشارب للبرلمان، غير قانونية، وتنصيبه على رأس الهيئة التنفيذية للأفلان، غير شرعية.

وأضاف “نحن نعرف أن معظم نواب الأفلان، لم يكونوا موافقين على تنحية بوحجة، ما جرى هو استجابة لمطالب الشعب القاضي برحيل الوجوه القديمة”.

أما عن مطلب رحيل معاذ بوشارب فأشار، أن مطلب رحيله، سيكون احتراما للإرادة الشعبية، واستجابة للقيادة الجديدة للحزب.


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