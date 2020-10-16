بعجي: الأفلان يتعرض للهجوم والدستور جاء لينهي الحكم الفردي

قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، بعجي أبو الفضل، اليوم الجمعة، إنّ “الدستور الجديد جاء لينهي الحكم الفردي”.

وأكد بعجي، خلال تجمع شعبي ببودواو، أن “الدستور جاء لينهي الحكم الفردي، من خلال تحديد العهدات الرئاسية، وخلال تنازل الرئيس من صلاحيته للحكومة”.

وأضاف بعجي أن “إعادة بناء مؤسسات الدولة يأتي من خلال إصلاح المنظومة القانونية و الإصلاح السياسي”.

من جهة أخرى كشف الأمين العام للأفلان أن “الحزب قاد البلاد بعد الإستقلال و هو من بنى مؤسسات الدولة، و لا يمكن أن نكون معول هدم”.

وأكد بعجي قائلا أن “الأفلان يتعرض للهجوم لأنه يقود التيار الوطني، الذي يزعج تيارات هنا في الجزائر و خارجها”.

وقال بعجي “يريدون ضرب التيار الوطني لضرب الجزائر، لأنه أكبر وعاء انتخابي ، وتيار جامع”.

وأشار بعجي أنه ولأول مرة “نرى توازن بين السلطات وهنا سنرى ممارسة سياسية على أسس ديمقراطية”.

وأوضح بعجي أن الدستور وفي باب الحريات “أعطى ضمانات للحريات الفردية والجماعية، في مقدمتها التعويض عن البراءة وعقلنة الإحالة على الحبس الإحتياطي”.

وقال بعجي أن “في ميدان القضاء ايضا هناك ثورة”.

وأوضح بعجي قائلا “القضاء سيتحرر من السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية هو الضمانة على نزاهة القضاء، لأنه فوق كل السلطات وليس طرف في الخصومة”.