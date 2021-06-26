بعجي: الحكومة المقبلة ستكون سياسية !

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بعجي: الحكومة المقبلة ستكون سياسية !
بقلم نسرين محفوف

قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي. بعد اللقاء الذي جمعه برئيس الجمهورية، اليوم السبت في إطار المشاورات الموسعة التي يقودها الرئيس تبون، لتشكيل الحكومة. إن الحكومة المقبلة ستكون سياسية.

وعن رؤيته لتشكيلة الحكومة المقبلة قال بعجي “طبعا ستكون سياسية، ووفقا لما أفرزه الصندوق. وهذا شيئ طبيعي أنه في العالم كله الحكومة تسيرها الأحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات. لأنه حينما تكون هناك حكومة سياسية يتحمل المسؤولية السياسية الأشخاص والأحزاب المتواجدين في هذه الحكومة”.

وأضاف بعجي “نحن دخلنا الانتخابات ببرامج معينة، الشعب أعطانا ثقته غدا عندما نكون شركاء في الجهاز التنفيذي سنسهر على تلبية الوعود التي أطلقناها ومطالب التنمية”.


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