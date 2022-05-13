بعجي: الرئيس تبون حريص على التشاور حول القضايا التي تهم البلاد

قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي، أن رئيس الجمهورية حريص على التشاور حول كل ما يخص القضايا الداخلية والخارجية للبلاد.

وأضاف بعجي في تصريحاته للصحافة عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن :” رئيس الجمهورية حريص على التشاور حول كل ما يخص القضايا الداخلية والخارجية للبلاد. وما يتعلق منها بالجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإقليمي والدولي.

وأشار بعجي في ذاتع السياق، إلى أن الرئيس تبون حرص على الإستماع إلى آراء مسؤولي الأحزاب السياسية حول القضايا الكبرى التي تهم الوضع في البلاد”.

وقال بعجي أنّ لقائه مع الرئيس تبون كان صريحا وبناء. وهو يندرج في إطار سنة التشاور مع الطبقة السياسية من رؤساء أحزاب وشخصيات وطنية. كما تابع قوله :” إستفدنا كثيرا من الأفكار والمعطيات التي قدّمها رئيس الجمهورية. مؤكدا “وجود توافق كبير بين موقفه وموقف حزب جبهة التحرير الوطني حول مجمل القضايا الوطنية”.