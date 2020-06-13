بعجي: القيادة السابقة للأفلان تناور.. الرئيس ترشح حرا والوزير الأول انسحب من الحزب

اتهم الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني بعجي أبو الفضل أن القيادة السابقة للأفالان بالمناورة ومحاولة خلط الحسابات، مؤكدا بأنها تقف وراء البيان الصادر عن الأفلان عقب انعقاد الدورة الإستثنائية للجنة المركزية.

وأكد بعجي أن لاعلاقة له بهذا البيان، مضيفا أنه يعلم جيدا أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ترشح حرا للرئاسيات كما أن الوزير الأول عبد العزيز جراد انسحب منذ مدة طويلة من حزب الأفلان.

فيما يخص مسودة تعديل الدستور قال بعجي أنه تم تعيين خوذري رئيس للجنة تعديل الدستور في الحزب على أن يقدم الأفلان مقترحاته قريبا لرئاسة الجمهورية.

وعلق الامين العام الجديد للحزب عن الوضعية التي يعيشها الحزب قائلا الأفلان حزب قوي يمرض ولايموت، حيث اتهم أحزابا بمحاولة ضرب الأفلان من أجل التموقع.