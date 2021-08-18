بعجي: تضامن الجزائريين أربك مخطط “الماك” العميل

قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي، أن تضامن الجزائريين أربك مخطط الماك العميل. مضيفا أن الجزائر باتت تزعج المخزن والكيان الصهيوني

وأضاف بعجي خلال ندو صحفية، أن عملية قتل جمال بن اسماعيل، سترفع الغشاوة عن شبابنا المغرر به، ويعودون إلى جادة الصواب. مضيفا أن الجزائر باتت تزعج المخزن والكيان الصهيوني. مؤكدا أن الجزائر في علاقاتها مع المغرب لم تكن يوما إستراتيجية.

وأشار في ذات السياق، أن إنتشار الماك مرده ليس تراجع الاحزاب الوطنية فقط، بل تراجع تطبيق القانون. وتراجع هيبة الدولة هو ما ساعد على ضغط ماك على سكان المنطقة لدعم مشروعه الانفصالي.