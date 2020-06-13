بعجي: دفعنا أخطاء ولد عباس الذي باع الحزب للإدارة ولرجال الأعمال مثل حداد

أطلق الأمي العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي تصريحات نارية ضد القيادة السابقة لحزب الأفلان.

وقال بعجي خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم بمقر الحزب أن القيادة السابقة التي كان على رأسها جمال ولد عباس باعت الحزب للإدارة ولرجال الأعمال أمثال علي حداد.

وأضاف بعجي أنه من بين الإطارات التي ظلمت في حزب جبهعة التحرير الوطني مؤكدا بأنه سيرد الإعتبار لكل مناضل أو إطار من الجبهة ظلم من قبل من سبقوه في قيادة الحزب.

وبخصوص موقف الحزب من القضية الفلسطينية ومن قضية الصحراء الغربية أكد بعجي انه موقف واضح ولن يتغير بمرور الزمن.