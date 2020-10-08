بعجي في تجمع شعبي حول الاستفتاء الدستوري

حل بولاية ميلة، اليوم الخميس، الأمين العام لجبهة التحرير الوطني بعجي ابو الفضل، اين نظم تجمعا بالقاعة المتعددة الرياضات ببلدية شلغوم العيد.

وذلك بحضور الاطارات والمناضلين للحزب وفق إجراءات البروتوكول الصح، وقد أكد الأمين العام أن الجبهة مستهدفة كأفكار وكتاريخ ومبادئ.

مضيفا أن الجبهة تؤمن بالتعددية ولكن التي تكون في خدمة الجزائر وليس من وراء البحار.

مشيرا خلال تطرقه الى مشروع التعديل الدستوري، انه احترام الحريات الفرديةو ديباجته واضحة المعالم مفردا الحديث عن المادة المجمدة لفتح العهدات الرئاسية.

ما يؤكد النية الحسنة لبناء دولة قوية بفضل التعهدات التي أطلقها رئيس الجمهورية خلال حملته الانتخابية التي اعتبر انطلاقها من مختلف الإجراءات والقرارات المتخذة لفائدة جميع فئات الشعب.

واستمرار بزوغها مع القوانين العضوية التي ستأتي بعد رأي الشعب في التعديل الدستوري،الذي أكد أنه الأول الذي يطرح للشعب للاستفتاء بعد اكثر من 20سنة بتعديلات توافقية و مستقبلية لاحقاق دولة القانون.