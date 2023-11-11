بعجي: قضينا على شعار FLN dégage وأصبحنا قوة سياسية عظمى

قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير بأن الحزب تحول من “FLN dégage ” الى قوة سياسية. أولى وعظمى.

وفي كلمة ألقاها لدى ترؤسه أشغال المؤتمر الحادي عشر للحزب الذي أطلق عليه اسم مؤتمر فلسطين بحضور مستشار رئيس الجمهورية شفيق مصباح.ورؤساء مختلف التشكيلات السياسية، عبر أبو الفضل بعجي المنتهية كله ثقة وافتخار، بأنه تمكن طيلة ثلاث سنوات. ونصف من الرئاسة من تحويل الحزب العتيد من حزب منبوذ لدى عامة الناس إلى حزب محمود وقوة سياسية أولى لدى مؤسسات الدولة.

وقال بعجي: “قضينا على شعارات FLN dégage الى قوة سياسية سيطرت على البرلمان وعلى الصعيد المحلي والولائي. وهو التصريح الذي أرفقه بفيديو تكشف عن شعارات مسيئة للحزب في الشارع.

كما تخللت الساعات الاولى من عمر المؤتمر عرض فيديو يكشف عن حجم الدمار الذي تتعرص له غزة بفلسطين.

والجدير بالذكر فقد عرفت قاعة المحاضرات بالمركز الدولي للمؤتمرات حضورا مكثفا لمندوبي الحزب ممثلين عن مختلف الولايات.