بعجي: لائحة البرلمان الأوروبي وراءها قوى استعمارية وهي فرنسا

قال الامني العام لحجزب جبهة التحرير الوطني أبو فضل بعجي أن اللائحة التي أصدرها البرلمان الأاوروبي بخصوص الأوضاع في الجزائر كانت وراءها قوى استعمارية وعلى رأسها فرنسا.

وأضاف بعجي خلال كلمته في اجتماع للمكتب السياسي الذي جرى بمقر الحزب اليوم أنه طيلة سنة كاملة ابهر الحراك الشعبي حتى أكثر الدول ديمقراطية، لم ترق قطرة دم واحد.

وواصل بعجي قوله ” عكس ما حصل مع أصحاب السترات الصفراء، أو المظاهرات التي اجتاحت مؤخرا فرنسا بسبب قانون الأمن الشامل.

وفي حديثه عن الصحراء الغربية والاعتداءات التي يقوم بها نظام المخزن مؤخرا قال بعجي ” ” للأسف المغرب مزال يفرض سياسية أمر الواقع تحت أعين المينورسو.

وأضاف “ندعو الأمم المتحدة أن تعين مبعوثا في الصحراء الغربية في أسرع وقت”