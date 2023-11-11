بعجي: لن أترشح لولاية جديدة للأفلان وقراري اتخذته عن قناعة وليس مجبرا

ذكر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي، بما حققه من انجازات طيلة اعتلائه سدة الأمانة العامة. ومساهمته الكبيرة في القضاء على الفساد والمفسدين.

وقال بعجي المنتهية ولايته، خلال كلمة ألقاها،اليوم ،السبت، خلال أشغال المؤتمر الحادي عشر للحزب لانتخاب خليفة له. بأن تسييره المحكم وإدارته الحكيمة لشؤون الأفلان، مكنتهم من القضاء على دعاة المتحف والشعارات المسيئة.

وقال بعجي:”كرّست كل طاقتي لخدمة الحزب والله يشهد بأنني كنت من الصادقين”، معلنا في حدود الساعة منتصف النهار وخمسة وخمسين دقيقة من نهار اليوم السبت الموافق للحادي عشر نوفمبر، بأنه وعن قناعة وليس مجبرا على عدم ترشحه للحزب لولاية جديدة.

هذا وقد حضر أشغال المؤتمر 3234 منخرطا في الحزب.