بعجي: هكذا يمكننا خلق الثروة على مستوى البلديات

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، أنه لا يمكن خلق الثروة على المستوى البلديات إلا بتوسيع صلاحيات المنتخب المحلي.

وأوضح بعجي، لدى حلوله ضيفا على “فوروم المجاهد”، إنه لا يمكن خلق الثروة على المستوى البلديات إلا بتوسيع صلاحيات المنتخب المحلي، وعلى رأسهم رئيس البلدية”.

وأضاف ذات المتحدث، إن مهام البلدية هي مرافقة الإدارة. وأشار بعجي، إلى أن قوائم الافلان تحتضن جميع فئات المجتمع.

وأورد الأمين العام لحزب الأفلان، إن حزبه دخل الإنتخابات من أجل تعزيز مشاركة. وكذا إنجاح الإنتخابات، كونها آخر خطوة لتجديد عمل المؤسسات.

ولفت بعجي، إلى أن المُنتخب في الجزائر ليس لديه صلاحيات.

وحول نسبة المشالركة في محليات نوفمبر، توقع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، مشاركة معقولة.

مشيرا إلى أن قانون الإنتخابات نفر المواطن من العملية السياسية والانتخابية.

وتابع بعجي، إن أشخاصا نزهاء ولديهم قاعدة شعبية، تم رفض ملفات ترشحهم بسبب التأثير على الأصوات الانتخابية.

وقال بعجي، إن هناك تجاوزات من قبل مندوبي السلطة لا يمكن السكوت عنها.

مضيفا إن هناك أناس مقصيين من الحزب وهم تحت الرقابة القضائية، أي هم محل متابعة قضائية، واقتحموا أحزابا أخرى، وقبلت ملفات ترشحهم في قوائم أخرى وهذا خارق للقانون.

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