بعجي: وفاة المجاهد بورقعة خسارة للقضايا القومية التي ناضل من أجلها

قدم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، تعازيه لعائلة الفقيد المجاهد لخضر بورقعة.

وجاء في برقية التعزية “تلقيت بتأثر بالغ وحزن شديد نبأ وفاة المجاهد الكبير الرائد لخضر بورقعة، أحد قادة الولاية التاريخية الرابعة، تغمده الله برحمته الواسعة”.

تابعا “إن وفاة هذا الرجل الفذ والمناضل الكبير ليس خسارة لعائلته وذويه فحسب، بل هي خسارة للجزائر قاطبة، وللقضايا القومية التي عاش حياته منافحا لأجلها ومناضلا في سبيلها، وخاصة القضية الفلسطينية”.

و”بهذه الفاجعة الأليمة، أتقدم باسمي الخاص وباسم كافة مناضلات ومناضلي حزب جبهة التحرير الوطني، بأحر مشاعر التعازي وأصدق المواساة لعائلة الفقيد”.

و”أدعو الله العلي القدير أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر وخالص السلوان”.

إنا لله وانا اليه راجعون