بعجي يبحث سُبل الرقي بالتعاون مع النرويج

استقبل الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، سفيرة مملكة النرويج بالجزائر، تيريز لوكن غيزيل.

وحسب بيان للحزب، استهل الأمين العام للحزب اللقاء باستعراض واقع العلاقات الثنائية المتجذرة في التاريخ. وسبل الرقي بالتعاون بين البلدين الصديقين في عدة مجالات.

منوها بالشراكة الاقتصادية التي تعززت بين البلدين خلال السنوات الأخيرة. خاصة منها ما تعلق بمجالات الطاقة، البيئة وتربية البحار، وذلك بالنظر الى إمكانيات البلدين.

وفي سياق أخر، أكد الأمين العام على نوعية العلاقات التي تربط الجزائر والنرويج. لما لديهما من قواسم مشتركة في حل الأزمات عبر الحوار بين الأطراف المتنازعة ومحاربة كل أشكال التطرف، الاستعمار والارهاب.

ويأتي ذلك انطلاقا من القناعة بضرورة احترام لوائح الأمم المتحدة المتعلقة بدعم ومساندة الحركات التحررية. ونصرة القضايا العادلة في العالم كحق تقرير مصير الشعب الصحراوي. وإقامة دولته وعاصمتها العيون وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس.

ولم يفوت الأمين العام للحزب الفرصة، حيث دعا الى ترقية العلاقات بين حزب جبهة التحرير والأحزاب في النرويج. عبر تكثيف الزيارات بين الجانبين من أجل إقامة شراكة متبادلة المنفعة.

ومن جهتها، أكدت سفيرة مملكة النرويج أن الجزائر والنرويج يتقاسمان العديد من النقاط المشتركة ويدافعان عن نفس المبادئ في القانون الدولي.

مبدية في نفس الوقت استعدادها لتقاسم التجربة النرويجية مع الجزائر، وتوسيع التعاون بين البلدين في عدة مجالات.