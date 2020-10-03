بعجي يحمل إطارات الأفلان السابقين مسؤولية تلطيخ سمعة الحزب

حمل الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، اليوم السبت، إطارات الأفلان السابقين مسؤولية تلطيخ سمعة الحزب.

وقد أشرف بعجي، بقاعة المؤتمرات لفندق الميريديان في وهران على الملتقى الجهوي الذي جمع اطارات الحزب.

ويتعلق الأمر بكل من محافظات وهران، مستغانم، عين تموشنت، تلمسان، معسكر، غليزان، تيارت، البيض، سيدي بلعباس وسعيدة.

ويدخل ملتقى الأفلان في اطار التحضير للحملة الانتخابية الخاصة باستفتاء التعديل الدستوري.

وأكد بعجي أن هذا الملتقى الجهوي، رد صريح للمشككين في قوة الأفلان التي ستظل وفية برجالها ونسائها ومجاهديها وشبابها لعهد الشهداء.

وأشار إلى أن الأفلان عرف خلال السنوات الماضية ظروفا صعبة وتهميشا، خصوصا بوهران.

وقال بعجي “لم نكن مسؤولين عن ما حدث، فلا تحملونا ما فعله السفهاء ممن تقلدوا مناصب قيادية فأساءوا لسمعة الافلان”.

وأضاف الأمين العام للأفلان أن الغزاة راحلون والباهية باهية تحرسها الاسود.

وجدد بعجي تأكيده على تطهير القوائم الانتخابية ومحاربة التهميش الذي طال بعض المناضلين الأوفياء، وتصويب الحالة النظامية بعد ركود الحزب بالساحة السياسية.

وعن استحقاقات تعديل الدستور، اكد بعجي أنها الانطلاقة الفعلية لبناء الجزائر الجديدة الذي دعا اليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

واعتبرها بعجي المدخل الأساسي للإصلاح السياسي في الجزائر، مؤكدا المشاركة القوية للأفلان في استفتاء تعديل الدستور.