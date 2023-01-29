بعجي  يستقبل السفير الروسي بالجزائر فاليريان شوفاييف

استقبل الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي، اليوم الأحد، بالمقر المركزي للحزب بحيدرة سفير روسيا الاتحادية بالجزائر فاليريان شوفاييف.

وذلك بحضور عضوي المكتب السياسي ومدير الديوان بالحزب حسب ما جاء عبر بيان الحزب على صفحته في “الفايسبوك”.

وقد استهلالأمين العام للحزب اللقاء باستعراض واقع العلاقات الثنائية المتجذرة في التاريخ وسبل الرقي بالتعاون بين البلدين الصديقين، وهي تتواصل اليوم برؤية توافقية وحرص مشترك من قيادتي البلدين، الرئيسين: عبد المجيد تبون وفلاديمير بوتين.

وبالمناسبة أبدى بعجي تفاؤله بما سيفتحه انضمام الجزائر لمجموعة “بريكس” من آفاق واعدة للاستثمار والشراكة مع روسيا في مختلف المجالات الاقتصادية، معبرا في نفس السياق عن رغبته في مضاعفة الجهود لتعزيز العلاقات بين البلدين في مجالات الصناعة والصحة التكنولوجيات المتقدمة.

وشدد ذات المتحدث حرصه على ترقية العلاقات بين حزب جبهة التحرير الوطني والأحزاب الروسية، عبر تكثيف الزيارات بين الجانبين وتفعيل العمل الحزبي من أجل مرافقة الديناميكية التي تشهدها حكومتي البلدين.

من جانب اخر، توقف الأمين العام للحزب مطولا عند مناقشة عديد من المسائل الإقليمية والدولية، خاصة منها ما تعلق بالوضع في دول الساحل وتنامي خطر تحركات الجماعات الإرهابية.

أين أشاد بجهود رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من أجل استعادة الدور التقليدي للدبلوماسية الجزائرية كقوة اقتراح في النزاعات الإقليمية والدولية باعتبارها وسيطا تاريخيا نزيها وموثوقا به، انطلاقا من القناعة بضرورة احترام لوائح الأمم المتحدة المتعلقة بدعم ومساندة الحركات التحررية ونصرة القضايا العادلة في العالم كحق تقرير مصير الشعب الصحراوي وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

من جهته، أكد السفير الروسي بالجزائر أن العلاقات مع الجزائر قوية، معربا عن استعداده للمساهمة في تطويرها، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وروسيا، تجسيدا للإرادة المشتركة لرئيسي البلدين الصديقين، لاسيما في مجالات التعليم والصناعة والطاقة.