بعجي يشيد بجهود أعوان الحماية وإدارة الغابات في مكافحة الحرائق

أشاد الأمين العام لحزب “الأفلان”، بعجي أبو الفضل، اليوم الثلاثاء، بجهود أعوان الحماية المدنية وإدارة الغابات في مكافحة حرائق الغابات التي اندلعت بكثرة مؤخرا.

وحسب بيان للحزب بالصفحة الرسمية على “الفايسبوك”، فقد شكر بعجي أعوان الحماية وإدارة الغابات على ما بذلوه، لا سيما التعاون والتنسيق كبير في مكافحة وإطفاء الحرائق.

وأشاد بعجي بالروح الوطنية العالية للأعوان في أداء مهامهم بكل صلابة ورباطة جأش، داعيا لكل المصابين من رجال الحماية وإدارة الغابات بالشفاء العاجل.

كما أثنى بعجي على روح التضامن والتعاون للسيطرة على الحرائق ومحاربة الأعمال التخريبية الممنهجة من طرف “بقايا العصابة” لإضعاف الدولة واستنزاف طاقات أبنائها عبثا.

مثمّنا في هذا الإطار اتخاذ رئيس الجمهورية الإجراءات اللازمة في حق من يحاول العبث بأمن البلاد وسلامة الأرواح والممتلكات والمساس بهيبة الدولة وتعريض الثروة الغابية والحيوانية للهدر خدمة لأجندة مشبوهة لا تريد الخير للجزائر.