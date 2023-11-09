بعجي يعلن عدم الترشح مجددا لرئاسة أمانة حزب الأفلان

أعلن بعجي أبو الفضل، اليوم الخميس، عدم الترشح مجددا لرئاسة أمانة حزب لحزب جبهة التحرير الوطني.

ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماعا مع رؤساء اللجان الإنتقالية للمحافظات، أين أعلن بعجي عدم ترشحه رسميا لأمانة الحزب.

وحسب بيان حزب الأفلان، فإن قرار بعجي جاء اقتناعا منه بضرورة التداول بعد 3 سنوات ونصف ترأس فيها أمانة الحزب والتي عرف فيها الحزب ريادته لمختلف الاستحقاقات التي شارك فيها .

كما أسدى خلال هذا الإجتماع تعليمات تخص سير أشغال المؤتمر ال 11 للحزب أيام 11.12.13 نوفمبر بقاعة المؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة.