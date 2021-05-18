بعجي يقدم روايته لقصة رفض ترشحه للإنتخابات

الوطني
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بعجي يقدم روايته لقصة رفض ترشحه للإنتخابات
بقلم نادية بن طاهر

أوضح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، سبب رفض ملفه للتشرح في الإنتخابات التشريعية المقبلة.

وقال بعجي في تصريح للصحفيين اليوم الثلاثاء: “لم يرفض ترشحي، أنا قدمت ملفي بالعاصمة، ولم أنتبه أنني لم أرفقه ببطاقة الإعفاء من الخدمة الوطنية”.

وأوضح بعجي، إن المسألة ليست مسألة رفض لملف ترشحه، ولكنها مسألة إدارية فقط.

وذكر الأمين العام للأفلان، إنه يملك بطاقة الإعفاء منذ سنة 2000، وترشح سابقا وكان مسيرا في وزارات سيادية.

وختم بعجي: “القانون الذي يعطي الحق للخدمة الوطنية هو نفس القانون لي يعطي حق  الإعفاء، وتم إعفائنا كباقي الشباب الجزائري”.

https://www.facebook.com/EnnaharTv/videos/2996271450652035


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