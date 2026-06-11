بعد تداول فيديو.. الإطاحة بأربعة أشخاص إعتدوا على شخص وسرقوا أمواله بورقلة

تمكنت مصالح أمن ولاية ورقلة من معالجة قضية تتعلق بالضرب والجرح العمدي متبوع بالسرقة من طرف أربعة أشخاص راح ضحيتها أحد المواطنين. وذلك بعد أن عرفت القضية تداول واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تعود وقائع القضية إلى تلقي مصالح الشرطة شكوى من طرف الضحية مفادها تعرضه لعملية اعتداء من قبل مجموعة من الأشخاص. متبوعة بالسرقة و التي طالت مبلغ مالي. ليتم على الفور فتح تحقيق في القضية تحت إشراف الجهات القضائية المختصة .

من خلال الأبحاث و التحريات المكثفة للعناصر العاملة بالميدان والتي أفضت إلى تحديد هوية المشتبه فيهم الأربعة. الذين ينحدرون من أحد الأحياء بمدينة ورقلة، ليتم توقيفهم في ظرف وجيز وتحويلهم إلى المصلحة المحققة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة .

كما تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ورقلة بعد استكمال الإجراءات القانونية.

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