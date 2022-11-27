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قناة النهار

بعدسة النهار.. اجواء خيالية لمونديال قطر في منطقة المشجعين

بقلم قناة النهار
بعدسة النهار.. اجواء خيالية لمونديال قطر في منطقة المشجعين
the weekend show
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رابط دائم : https://nhar.tv/aS4Hv
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