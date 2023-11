بعدما أبدى ندمه.. ماينز يرفع الإيقاف عن أنور الغازي بعد تضامنه مع فلسطين

أعلن نادي ماينز الألماني، عن عودة لاعبه الهولندي ذو الأصول المغربية، أنور الغازي، إلى التدريبات، بعد إعلان شعوره بالندم، عقب إيقافه قبل أسبوعين من الآن بسبب منشوره الداعم لفلسطين.

وفي بيان نشره أمس الاثنين، النادي الألماني، عبر موقعه الالكتروني، قال إن: “أنور الغازي تلقى تحذيرا رسميا من النادي بسبب منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي قبل أسبوعين”.

وأضاف ماينز: “في هذا المنشور، اتخذ الهولندي البالغ من العمر 28 عاما موقفا بشأن الصراع في الشرق الأوسط بطريقة لم تكن مقبولة بالنسبة للنادي”.

مبرزا بأن اللاعب الذي قام بحذف منشوره على “فيسبوك” أجرى عدة مناقشات مع مسؤولي نادي ماينز، وأكد ندمه الشديد على ما جاء في المنشور.

وأضاف النادي “نظرا لالتزامه بالتمسك بقيم النادي والندم الذي أبداه الغازي. وتماشيا مع ثقافة النادي في استخدام الأخطاء كفرصة للتعلم، فقد فتح ماينز الباب أمامه للعودة إلى التدريبات والمباريات”.

للإشارة، فإن اللاعب السابق لأجاكس أمستردام الهولندي. قال في منشوره الداعم لفلسطين: “إنها ليست حربا، عندما يقوم طرف بقطع المياه. والغذاء والكهرباء عن طرف آخر، فهذه ليست حربا. عندما يملك طرف أسلحة نووية، فهذه ليست حربا”.

وأضاف: “عندما يتم تمويل طرف بمليارات الدولارات، فهذه ليست حربا. عندما يقوم طرف باستخدام الذكاء الاصطناعي لنشر معلومات مغلوطة عن الآخر، فهذه ليست حربا… هذا ليس صراعا وهذه ليست حربا. ما نشهده الآن بشكل حيّ هو إبادة جماعية ودمار شامل”.

