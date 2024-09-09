بعدما أبرم صفقة مع “صالح سالومبي”.. الشرطة توقف أربعيني وتحجز ما يزيد عن رطل “زطلة”

تمكّن رجال الشرطة القضائية بالمقاطعة الشرقي للعاصمة، من توقيف مروّج مخدرات بباب الزوار. إثر خطة محكمة للإطاحة به، متلبسا بحيازة كمية معتبرة من المخدرات من نوع قنب الهندي.

بحيث وبعد 5 دقائق من ابرامه صفقة شراء ما يقدر وزنه ب.5.72 غرام من الكيف المعالج. من عند المدعو ” صالح سالومبي” تم مداهمة مسكن المتهم الموقوف في قضية. ويتعلق الأمر بالمسمى ” ت.نور الدين ” البالغ من العمر 45 سنة.

ليتم إحالة المتهم على التحقيق، ثم أمام الجهات القضائية لمحاكمته في جلسة علنية. أين تم متابعته بجنحة حيازة المخدرات بغرض البيع.

وكشفت جلسة محاكمة المتهم ” ت .نور الدين”، أنه بتاريخ الوقائع قام رجال الشرطة القضائية بتوقيف المعني. بالحي الذي يقطن به بباب الزوار. وفي نفس الوقت تم مداهمة مسكنه العائلي أين تم العثور على 7 صفائح من المخدرات من نوع القنب الهندي بغرفة النوم الخاصة به.

ولدى التحقيق مع المتهم، اعترف لرجال الشرطة بأنه يقوم بترويج المخدرات كما أن الكمية المعثور عليها بمسكنه اشتراها من عند المدعو ” صالح سالمومبي” المقيم بالمدنية، مقابل3000دج للصفيحة الواحدة.

كما أنه وبمجرد تسلمه كيس المخدرات، داهمته الشرطة وقامت بتوقيفه في الحال.

وفي الجلسة تراجع المتهم عن أقواله الأولية، ليصرح أمام القاضي بأنه لم يكن يعلم بمحتوى الكيس، الذي سلمه له ” صالح سالمومبي”، الذي طلب منه تركه بحوزته إلى حين عودته.

كما أنكر بشدة ترويجه المخدرات أو بيعها كما اعترف به أمام رجال الشرطة، مبررا أنه أمضى على محضر سماعه بسبب الضرب الذي تعرض له.

كما أضاف المتهم بأنه يعرف ” صالح” معرفة سطحية، لم يمر عليها بضعة أسابيع فقط.

وأمام ماورد من معطيات التمس وكيل الجمهورية بالجلسة تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دج في حق المتهم، ليتم ادراج الملف للمداولة للنطق بالحكم في وقت لاحق.