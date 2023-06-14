بعدما أبكتهم الفلسفة.. التاريخ والجغرافيا تُرجع الأمل لمترشحي البكالوريا

أجمع مترشحوا شهادة البكالوريا دروة جوان 2023، على أن إمتحان اليوم الأربعاء والمتمثل في مادة التاريخ والجغرافيا كان في متناول الجميع.

وخرج التلاميذ متفائلون بما قدموه في ورقة الإمتحان، خصوصا شعبة آداب وفلسفة والذي تعتبر فيه مادة التاريخ والجغرافيا، مادة أساسية.

ورجع الأمل للتلاميذ الذين استصعبوا إمتحان مادة الفلسفة وهي مادة أساسية، بأن يعوضوها بالحصول على علامات جيدة في التاريخ والجغرافيا.

ورصد تلفزيون النهار، بعدة مراكز لإجراء الإمتحان، إنطباعات التلاميذ، والذين بدوا فرحين بمواضيع التاريخ والجغرافيا.

وأكد أستاذ في مادة التاريخ والجغرافيا، أن المقترحات التي قدمها لتلاميذه، كانت ناجحة 100 بالمائة، في كل الشعب العلمية والتقنية والأدبية، وأن تلاميذه أبلوا حسنا في هذا الإمتحان.

وسيمتحن التلاميذ في جيمع الشعب، مساء اليوم الأربعاء، إبتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، في مادة اللغة الأمازيغية.