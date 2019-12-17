بعدما أثار غضب الجزائريين.. ماجر يُغير موقفه من محرز!

غيّر رابح ماجر، نسبيا، موقفه من نجم الخضر، رياض محرز، مؤكدا بأنه قادر على التنافس على لقب أفضل لاعب إفريقيا.

وأوضح أسطورة كرة القدم الجزائرية، في تصريحات لـ”ديزاد فوت”، بأن اليساري الساحر قادر على مُقارعة ساديو ماني، على الكرة الذهبية.

وقال :”المُنافسة شرسة، الحصيلة الرقمية تمنح الأفضلية لماني، خاصة إن تُوج بكأس العالم للأندية”.

وواصل :”حتى محرز تحصل على الكان، وحظوظه تبقى قائمة”.

وظهر بأن صاحب الكعب الذهبي، عدّل من نظرته على استحياء، بعدما كان يُرشح نجم ليفربول دون أي مُنازع.

يُذكر بأن الخرجة السابق لخريج مدرسة النصرية، أثارت استياء الجماهير الجزائرية عندما تجاهل قائد الخضر، في سباق “البالون دور” الإفريقي.